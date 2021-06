Un stage et six amicaux au programme de la préparation de Seraing Division 1A T. U. Les Sérésiens ont un programme bien rempli pour préparer la saison en D1A. © BELGA

Le groupe métallo s'est retrouvé ce jeudi pour la première fois. L'occasion de procéder à des tests médicaux, qui se poursuivent ce vendredi et en début de semaine prochaine. La reprise sur le terrain aura lieu mardi, avant quelques amicaux.



Plusieurs duels de préparation sont déjà au programme: La Gantoise le 24 juin, AS Eupen le 30 juin, Racing Luxembourg (BGL Ligues) le 3 juillet, Epinal le 7 juillet, Progrès Niederkorn (BGL Ligue) le 10 juillet et FC Metz le 17 juillet. C'est d'ailleurs en Lorraine, comme c'est désormais devenu une tradition, qu'aura lieu le stage estival au début du mois de juillet.