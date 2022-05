Simon Mignolet

CLUB BRUGES/34 ANS/GARDIEN

"Il y a un mois, j’aurais sans doute choisi Jean Butez, qui a joué dans une équipe de l’Antwerp où il a été fort sollicité. Mais les playoffs ont changé la donne. Mignolet y a été déterminant et spectaculaire. Il a sauvé des buts et des points, à des moments importants. C’est le meilleur gardien de Belgique et il a confirmé ce statut après avoir connu une période un peu plus compliquée. Son orgueil a été un peu touché quand il a été moins bien, même s’il avait été relativement épargné par la critique. La gestion du timing de son opération au genou a été très bonne, d’un point de vue stratégique, pour être en forme au bon moment. Un pari gagnant."