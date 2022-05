Dans une nouvelle lettre hebdomadaire, l'observatoire du football CIES a déterminé le top 10 des joueurs ayant la plus grosse valeur financière dans 10 divisions, en dehors des championnats du top 5 mondial.

Si des classements ont été établis au Portugal, aux Pays-Bas, au Brésil, en Belgique, en MLS (États-Unis/Canada), en Autriche, en Turquie, au Danemark, en Suisse ou encore en Ecosse, c'est bien le classement des joueurs évoluant en Jupiler Pro League qui nous intéresse.

Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que le Club de Bruges confirme bien qu'il domine le football belge depuis plusieurs saisons. L'actuel second du championnat plac5 de ses joueurs dans le top 10 des éléments les plus bankables.

C'est carrément un trio brugeois qui arrive en tête. Sur la première place du podium arrive un belge, en la personne de Charles De Ketelaere. CDK est estimé à 39,9 millions d'euros. Il est poursuivi par Noa Lang (33,8 millions) et Andreas Skov Olsen (25,8 millions).

Si un club parvient tant bien que mal à concurrencer le club de la Venise du Nord, c'est bien le Sporting d'Anderlecht. Deux de leurs joueurs complètent le top 5. On retrouve d'abord Sergio Gomez. L'espagnol est estimé à 21,7 millions. Arrive ensuite Yari Verschaeren, dont la valeur marchande grimpe à 21 millions d'euros.

Les Brugeois Vanaken (18 millions) et Buchanan (15,7) succèdent aux deux Anderlechtois aux 6 et 7ème places. L'anversois Michel-Ange Balikwisha, estimé à 15,2 millions, arrive 8e, devant l'attaquant des Mauves Christian Kouamé (14 millions) et le limbourgeois Kristian Thorstvedt (13 millions).