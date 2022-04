C'est le début des Champions playoffs ce dimanche. Après Bruges et l'Antwerp qui s'affrontaient début d'après-midi, c'est par un derby bruxellois que le leader unioniste va ouvrir la phase finale de sa saison face à Anderlecht, qui doit se relever après la défaite en finale de Coupe de Belgique.

Pour l'ouverture des playoffs, Mazzù dispose d'un groupe quasiment au complet à l'exception de Lynen toujours indisponible. Teuma et Lapoussin ne sont plus menacés de suspension car les cartons jaunes sont remis à zéro pour le début des playoffs. Le T1 unioniste devra faire des choix mais devrait conserver une composition classique avec une défense à trois et la doublette d'attaque Undav - Vanzeir.

À Anderlecht, Gomez devrait bien être présent dès le coup d'envoi, tout comme Verschaeren. Ashimeru est lui forfait et sera sans doute remplacé par Olsson, à moins que Kana ne soit la surprise du chef.

Les compos :

Union : Moris, Kandouss, Burgess, Van der Heyden, Nieuwkoop, Teuma, Nielsen, Lapoussin, Lazare, Undav, Vanzeir

Anderlecht : Van Crombrugge, Murillo, Magallan, Hoedt, Gomez, Cullen, Olsson, Verschaeren, Refaelov, Kouamé, Zirkzee

Suivez la rencontre en direct commenté dès 18h30 :