"Le monsieur en mauve peut rentrer, le monsieur en jaune pas."

Supporter d’Anderlecht, le gardien du Château de Beersel charrie Danny Ost (62 ans), joueur emblématique de l’Union en Promotion, D3 et D2 pendant 25 ans, quand il s’amène avec son ami et ex-Anderlechtois Stéphane Demol (56 ans dont 8 ans à Anderlecht), à quelques jours du derby bruxellois. Les deux hommes ont bonne mine. Demol, qui a perdu 12 kilos, enfile même sans difficulté un ancien maillot taille M. "C’est le maillot de ma première année dans le noyau en 1984-1985, le premier de mes trois titres en pro avec le RSCA", se souvient-il.

Ost, qui nous accueille à sa brasserie à Beersel, enchaîne : "On est amis depuis cette saison-là. On s’est connus au Carnaval de Halle. À cet âge, on se prenait encore pour les rois, Steph."