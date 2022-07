Menée de deux buts, l'Union accroche le nul face au Racing Luxembourg

Pour sa troisième rencontre amicale, l’Union Saint-Gilloise se déplaçait à Marloie pour y affronter le Racing Union Luxembourg. Un match qui a permis aux Bruxellois de rester invaincus dans leur préparation grâce à un match nul (2-2).

Pour cette rencontre, Karel Geraerts pouvait compter sur ses trois internationaux (Moris, Lapoussin et Teuma) et décidait de titulariser les deux premiers. Simon Adingra, dont le prêt en provenance de Brighton a été officialisé ce lundi, commençait sur le banc avant de monter à la pause.

Lapoussin se créait la toute première occasion du match après trois minutes, sur un service de Lazare, mais son tir passait à côté. Si la domination territoriale était clairement pour les Bruxellois, les occasions avaient du mal à tomber. Il fallait attendre la fin de la première demi-heure pour voir Eckert puis Lewis tenter leur chance mais sans succès. Contre le cours du jeu, le Racing Luxembourg ouvrait finalement le score juste avant la pause via une tête que Moris n’arrivait pas à capter (1-0). A la suite d’une perte de balle unioniste, les Luxembourgeois doublaient même la mise (2-0).

Vanzeir et Burgess buteurs

Après la pause, Geraerts décidait de réaliser six changements et permettait à Teuma et Adingra de jouer leurs premières minutes de la préparation. L’Ivoirien ne mettait que 60 secondes à se montrer avec un tir sauvé sur la ligne par la défense luxembourgeoise. A l’heure de jeu, Lazare avait l’occasion de réduire le score mais il faisait un mauvais choix dans le grand rectangle. La réduction du score tombait finalement à vingt minutes du terme via Vanzeir qui reprenait un centre de Nieuwkoop (2-1). Les Unionistes allaient égaliser quelques minutes plus tard grâce à une tête de Burgess, bien servi par Teuma sur corner (2-2). Le capitaine était même tout proche de donner l’avance à son équipe sur un coup-franc direct finalement sorti par le gardien adverse.

Dans les dernières minutes, l'Union poussait pour inscrire le troisième but synonyme de victoire mais celui-ci n'allait jamais tomber malgré quelques belles occasions. La prochaine rencontre amicale des Bruxellois aura lieu ce samedi à Brighton.

Union SG : Moris (46e Pirard); Sykes (60e Kandouss), Boone (60e Burgess), Van der Heyden (46e Dony); Salah (46e Nieuwkoop), Puertas (60e Huygevelde), Lapoussin (46e Adingra); Lewis (46e Teuma), Amani (60e Lynen); Ziani (46e Vanzeir), Eckert (60e Berradi)

Les buts : 40e Françoise (1-0), 43e Mabella (2-0), 69e Vanzeir (2-1), 73e Burgess (2-2)