Cameron Puertas, le remplaçant de Nielsen dans le milieu unioniste ? "Avec la confiance, je repars sur de nouvelles bases"

Plus aucun supporter de l’Union ne se fait d’illusions : Casper Nielsen ne sera pas un joueur du club bruxellois cette saison. Le Danois, qui n’était ni sur la feuille de match face au Racing Luxembourg mercredi soir ni aux abords du terrain comme lors des deux premiers amicaux de la préparation, va laisser un grand vide dans le milieu de terrain. Avec une question centrale dans la tête de Karel Geraerts : qui pour le remplacer ? Si le club travaille en coulisses pour transférer un milieu défensif – le nom d’Oussama El Azzouzi est cité avec insistance – sachant que Damien Marcq n’a lui pas été prolongé, le remplaçant de Nielsen pourrait se trouver dans le groupe actuel de l’Union.

Mercredi, Cameron Puertas a joué durant 60 minutes en mode patron devant la défense bruxelloise. Le Suisse a vu la plupart des ballons passer par ses pieds en véritable plaque tournante de l’équipe. "C’était ma première titularisation en préparation et je me suis bien senti même si le terrain n’était pas très bon, commentait celui qui allie solidité et technique. J’ai eu de bonnes sensations même si nous sommes tombés dans la fatigue en fin de première mi-temps ce qui a provoqué les deux buts. J’ai déjà joué à plusieurs reprises à cette place de numéro 6. Le coach m’a expliqué avant la préparation qu’il voulait m’essayer à ce poste."

©BELGA

Un coach qui n’a pas hésité à rapidement prendre contact avec Puertas une fois nommé remplaçant de Felice Mazzù à la tête de l’Union. De quoi rebooster un joueur qui manquait cruellement de confiance depuis son arrivée en provenance de Lausanne Sport en janvier dernier. S’il a pu directement goûter à l’odeur des pelouses belges dès sa première sélection lors du déplacement à Bruges fin janvier, Cameron Puertas a dû attendre début mars pour connaître sa première titularisation sur le terrain de Courtrai en tant que...deuxième attaquant. Au total, le joueur de 23 ans n’aura comptabilisé que 136 minutes de jeu sous Felice Mazzù et sera même éjecté à plusieurs reprises des sélections durant les Champions Playoffs. "Je savais que cela allait être six mois d’adaptation, expliquait celui qui avait accumulé 101 rencontres avec Lausanne avant d’atterrir en Belgique. J’ai dû prendre mon mal en patience et je savais que les choses allaient être différentes cette saison. Dès qu’il a été nommé coach principal, Karel Geraerts m’a téléphoné en me disant qu’il comptait sur moi et qu’il voulait m’essayer à différents postes durant la préparation. Je ressens la confiance du coach et du club et c’est un vrai changement pour moi. Avec cette confiance, je repars sur de nouvelles bases."

©BELGA

S’il n’a que peu joué durant ses six premiers mois à Bruxelles, Puertas n’a pas pour autant posé de problèmes au sein du vestiaire. Une attitude positive dont il est désormais récompensé. "Cameron est arrivé dans un groupe qui vivait bien et avec des joueurs de qualités, lance Anthony Moris qui a porté le brassard de capitaine durant la première mi-temps face au Racing Luxembourg. Il a eu l’intelligence de ne pas faire de vagues, d’assimiler ce qu’on lui expliquait et d’être attentif lors des entraînements et des théories. C’est ce qui lui permet d’être prêt aujourd’hui à évoluer aussi bien en tant que numéro 6 ou numéro 8 dans notre système si particulier. Dans l’abattage, il est dans le même moule que Nielsen. C’est un joueur qui comptera beaucoup pour nous cette saison, je ne me fais pas d’inquiétude pour ce poste de milieu défensif."

Celui qui avait été élu meilleur tackleur d’Europe au début de la saison 2020-2021 a-t-il pour autant les épaules pour remplacer l’infatigable Nielsen ? Si les comparaisons seront sans aucun doute faites tout au long de la saison, le joueur d’origine espagnole ne ressent pas de pression supplémentaire. "Je ne sais pas si je serai le nouveau Casper mais je prendrai les places qu’il y a à prendre, continuait Puertas. Je jouerai là où le coach veut que je joue, que ce soit en 6, en 8 ou en 10. Jmes qualités me permettent de récupérer des ballons, de jouer vers l’avant et d’essayer de garder un certain équilibre entre l’attaque et la défense tout en coupant les transitions. Mon objectif n’est pas de devenir le patron de l’équipe mais je peux apporter mon envie et ma grinta sur le terrain."

Une grinta qui était la caractéristique principale de Casper Nielsen qui, peu importe le nom de son remplaçant, manquera inévitablement à l’Union la saison prochaine...