Tony Bloom, l’homme fort de l’Union: “Tout ce qu’il touche se transforme en or”

Le 23 mai, les sourires sont nombreux sur les visages à l'hôtel de ville de Saint-Gilles. Au lendemain de son dernier match de playoffs face à l'Antwerp, l'Union est fêtée par la commune pour sa saison extraordinaire. Pour être aux côtés de Felice Mazzù et de certains joueurs, un homme à la chemise blanche et au costard bleu a fait le déplacement depuis l'Angleterre : l'actionnaire majoritaire du club, Tony Bloom. Fait rarissime, l'homme de 52 ans fait un speech et accepte même de répondre à quelques questions de journalistes. "Même si l'Union n'a pas été championne de Belgique, les joueurs resteront dans le cœur des gens dans le futur", lance celui qui a toujours été d'un naturel discret, à tel point qu'il est difficile de percer les mystères du personnage.

Portrait de celui qui a construit son empire sur les jeux de hasard et qui a permis à Brighon et à l’Union de renaître de leurs cendres.

©Belga

Une enfance dans les jeux d’arcade

Pour comprendre comment Bloom a construit son succès, il faut remonter au tout début des années 70. Le garçon originaire de Brighton se rend rapidement compte de ce qui l'anime au quotidien : les jeux de hasard. Dès l'âge de 8 ans, le petit Tony se promène avec des amis dans des lieux de divertissement pour dépenser son argent de poche dans des jeux d'arcade. La passion du jeu envahit tellement le jeune Anglais qu'à 15 ans il décide de fabriquer une fausse carte d'identité pour pouvoir entrer dans les lieux de paris et les salles de jeux avant l'âge légal. "Je sais que j'ai une personnalité sujette à l'addiction, expliquait-il dans une interview. J'adorais le jeu, je savais que je devais faire preuve d'une grande discipline pour pouvoir tenir."

Sans le savoir, Bloom s’ouvre alors la porte vers la réussite. Étudiant en mathématiques à l’Université de Manchester, ce très bon élève s’intéresse aux statistiques et aux paris sportifs. Une fois ses études bouclées, il décide de quitter ses terres natales pour la Thaïlande puis pour Gibraltar dans l’idée de se former aux paris sportifs, avec une attention toute particulière portée au "handicap asiatique". Ce type de pari, qu’il introduit rapidement en Angleterre, permet de donner un avantage de buts à l’équipe la plus faible pour rééquilibrer une rencontre.

Dans la foulée, il lance sa première société de paris, PremierBet, en 2002 avant de la revendre pour 1 million de livres sterling trois ans plus tard. "C'est un homme très intelligent, explique Andy Naylor, qui suit le club de Brighton pour The Athletic . Il est brillant dans le business et regarde toujours sur le long terme en établissant des plans clairs."

Un patron populaire

En 2006, la vie de Tony Bloom connaît un tournant majeur quand il lance Starlizard, une société de conseil en matière de jeux d'argent et de hasard basée sur l'analyse de données. Patron très populaire au sein de sa société, il le sera aussi dans le club de Brighton qu'il rachète en 2009. "Les fans de Brighton l'adorent, explique John Palfrey, un supporter du club depuis près de 50 ans. À son arrivée, nous sommes passés du pire président de football au meilleur président. Il est extrêmement populaire auprès des fans car il est très proche d'eux. À l'époque, le club avait besoin d'un nouveau stade mais personne ne voulait le financer. Tony Bloom est arrivé en demandant ce dont Brighton avait besoin et il a financé le stade. Il aime vraiment le club."

©Photonews





Fan des Seagulls depuis sa plus tendre enfance, Tony Bloom a complètement transformé un club dont son grand-père était le vice-président il y a de nombreuses années. "Il s'implique énormément dans le club, analyse Richie Mills, journaliste pour le Sussex Live . Depuis son arrivée en 2009, il a injecté des centaines de millions de livres. Pendant la période du Covid, il a été d'un grand soutien pour que les gens ne perdent pas leur travail et pour que le club puisse continuer à transférer. Il a transformé Brighton, qui est rapidement passé d'un club de D3 à une équipe de Premier League pouvant viser une qualification européenne. Il doit être dans le top 3 des présidents les plus appréciés de ses fans en Premier League. Il est difficile de lui demander de faire plus…"

Son implication se remarque même les jours de match. Loin de lui l'idée de se rendre au stade dans une grosse voiture spacieuse avant de déguster du caviar et du champagne en tribune VIP. Bloom est plutôt du genre à se confondre avec les supporters. Bien souvent, il se rend au stade en métro et prend place avec ses fans en tribunes, une bière à la main. Personnage très calme et réservé, il ne se montre impulsif que lors des rencontres de son club de cœur, qu'il vit avec une grande passion. Comme en cette fin de saison 2015-2016 quand Brighton rate la promotion directe en Premier League à la différence de buts avant d'échouer en playoffs face à Sheffield Wednesday. "Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, lance, à la fin de la rencontre, Bloom à ses joueurs abattus dans le vestiaire. Nous reviendrons la saison prochaine."

La saison suivante, Brighton est promu en D1 anglaise après 34 ans d’attente…

Le sauveur de l’Union

En mai 2018, le destin de Bloom et celui de l'Union Saint-Gilloise sont liés. L'Anglais devient actionnaire majoritaire du club avec environ 95 % des parts. "Je suis heureux d'avoir reçu l'opportunité d'investir dans un club de tradition avec un tel passé, commentait alors celui qui laisse la gestion quotidienne du club à Alex Muzio, à tel point qu'il n'est que très rarement vu à Bruxelles.

Cette saison, Bloom ne s'est montré qu'à de rares matchs à domicile, face à Anderlecht en janvier (1-0) ou lors des Champions playoffs. "Nous sommes impatients d'offrir aux supporters de nouveaux succès dignes de ce club au glorieux palmarès."

Quatre ans plus tard, le club saint-gillois s'est lui aussi complètement transformé, passant d'une équipe presque anonyme de Division 1B à un promu assuré de jouer, au moins, la phase de poules de l'Europa League la saison prochaine… "Les supporters de Brighton veulent que Tony Bloom réussisse partout où il va, et donc à l'Union en particulier, avance le journaliste Richie Mills. Sa force est qu'il est vraiment passionné dans tout ce qu'il entreprend. La bonne entente entre l'Union et Brighton est une aubaine pour les deux clubs car cela permet à certains joueurs qui ne seraient pas encore prêts pour la Premier League de s'aguerrir en Belgique. Il a toujours été vu comme un homme à succès dans tous les domaines, il n'y a qu'un seul Tony Bloom. C'est incroyable comme tout ce qu'il touche se transforme en or…"

Le poker et les chevaux

L'homme qui vit la moitié de l'année en Australie, le pays de sa femme, a d'autres passions que le football. Comme le poker, lui qui se fait appeler le Lézard autour des tables pour sa capacité à garder son sang-froid durant les parties de poker. "Le poker vous donne de bonnes bases dans de nombreux domaines, expliquait dans une interview celui qui a fait fortune grâce à ce jeu en remportant plusieurs millions dans de grands tournois médiatisés. Cela vous permet de mieux lire certaines situations de la vie quotidienne ou de prendre plus facilement des décisions difficiles. Ces compétences sont essentielles dans les affaires et certainement dans la gestion d'un club de football."

À côté du poker, les courses de chevaux animent plus que tout Bloom, dont les jockeys concourent en bleu et blanc, les couleurs de Brighton. "Il voyage autour du monde avec ses animaux pour participer à des courses de chevaux, lance John Palfrey, le supporter de longue date de Brighton. Mais cela fait partie de sa vie privée et personne n'essaye d'en connaître les détails. Sa vie en dehors du club n'est pas connue et nous le respectons tous."

De quoi ajouter du mystère autour de cet homme qui a toujours connu le succès et qui compte bien réussir encore, aussi bien au sud de Londres que dans le sud de Bruxelles…