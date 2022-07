À l’Union, Smolders est arrivé et Nielsen a joué

L’Union a officialisé ce dimanche une nouvelle recrue, qui prendra place sur le banc de touche : Tim Smolders, ancien joueur de Charleroi et surtout du Club Bruges, sera l’assistant de Karel Geraerts pour la saison à venir.

L’homme de 41 ans était encore récemment le directeur de l’école des Jeunes brugeoise.

"Tim sera mon T4", explique Geraerts, qui a déjà Bart Meert et Artur Kopyt à ses côtés. "Il partagera son expérience avec nous et guidera les jeunes. Il fera le lien entre les U18 et les Espoirs de l'Académie des jeunes et l'équipe première. Nous recherchions une personne qui connaissait bien le football et qui avait déjà travaillé avec les jeunes. Tim Smolders a un profil assez complet et j'ai senti dans nos conversations que nous étions sur la même longueur d'onde."

Cette officialisation est tombée au lendemain du match nul de l’Union sur le terrain d’entraînement de Brighton, l’autre club aux mains de Tony Bloom. Face à une équipe qui a terminé neuvième de Premier League, mais qui ne jouait que sa première rencontre amicale de la préparation, les Bruxellois ont tenu tête aux Anglais avant de s’incliner aux tirs au but (0-0, 5-4 aux tab).

"Je tire un bilan très positif de ce week-end, analyse Geraerts. Sportivement, nous avons réalisé un bon match en étant bien organisés face à une bonne équipe de Premier League. Il y avait de l'intensité et l'équipe a réussi à gérer cela. Nous avons joué en 3-5-2 mais il se peut qu'on modifie le système lors des deux derniers matchs amicaux (NdlR : contre le Sporting Portugal et face à Feyenoord Rotterdam). Je veux encore tester des joueurs à différentes positions pour voir comment ils réagissent. La préparation sert à essayer ce genre de choses."

Si Vanzeir et Adingra étaient titularisés ensemble sur le front de l'attaque, les supporters unionistes ont peut-être été étonnés de lire le nom de Casper Nielsen dans la liste des remplaçants. Le Danois, qui attend avec impatience son transfert, n'avait joué aucune des trois premières rencontres amicales de l'Union. À Brighton, le milieu de terrain défensif de 28 ans a reçu 45 minutes de temps de jeu. "Depuis le début, j'ai toujours eu une très bonne relation avec Casper, commente son entraîneur. Nous avons beaucoup communiqué autour de sa situation et nous étions tous les deux d'accord sur le fait que, si cela n'avançait pas, il jouerait avec nous car il est toujours sous contrat à l'Union. Il a reçu 45 minutes et il jouera certainement lors du prochain amical si sa situation ne change pas d'ici là."

Placé comme numéro 8, aux côtés de Cameron Puertas, Nielsen n'a pas ménagé ses efforts, en replaçant souvent ses coéquipiers et récupérant plusieurs ballons. "Il est en bonne forme physique et a une grosse envie de jouer, conclut Karel Geraerts. Sa prestation ne m'a pas surpris car j'ai vu ce que je vois au quotidien à l'entraînement. Le plus important pour lui est d'enchaîner les matchs."

Le prochain arrive dès ce mercredi avec un déplacement en Algarve pour y affronter le Sporting Portugal (20 h 30).