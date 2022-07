Avec Lynen et Eckert ? Suivez Saint-Trond - Union en direct dès 20h45

Saint-Trond n’a plus perdu depuis la mi-janvier 2022 et son déplacement au Club Bruges. Une belle série de 12 rencontres sans défaite, donc, pour les hommes de Bernd Hollerbach. Voilà le défi qui attend Karel Geraerts pour débuter cette saison 2022-2023 et sa carrière de T1.

Le défenseur central Koki Machida est le seul absent chez les Bruxellois. Il s’est blessé à la hanche lors du premier amical de la préparation et n’est pas encore rétabli. Geraerts devra faire des choix, comme celui entre Lynen et Puertas pour le poste laissé vacant par Nielsen.

Le onze probable de l'Union: Moris, Van der Heyden, Burgess, Kandouss, Lapoussin, Lynen, Teuma, Nieuwkoop, Lazare, Eckert, Vanzeir.