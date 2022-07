Adingra, sauveur de l'Union: "Mon but ? Le petit pont au début de l'action m'a mis en confiance" (VIDEO)

Découvrez les réactions des Unionistes, au micro d'Eleven Sports:



Lynen: "Sur la première mi-temps, il n'y a pas mal de choses à redire. Les deuxièmes ballons n'étaient pas à notre avantage. On a eu une bonne réaction en seconde période, c'est un résultat correct au final. Les deuxièmes ballons, c'est ce qui a de plus important dans le football, on doit faire attention à ça. C'était spécial pour moi de rejouer après 8 mois de blessure. Je n'ai pas ressenti de stress, c'était de la joie de redécouvrir la compétition."



Adingra: "Sur le but, j'avais une situation de trois contre trois. Je cherchais ce genre de situation depuis le début du match. Quand j'ai fait le petit pont, j'étais confiant pour le reste de l'action. Je le fais souvent à l'entrainement donc j'ai l'habitude, même si je ne marque pas à chaque fois."



Geraerts: "J'aime bien gagner donc je suis évidemment déçu quand ce n'est pas le cas. D'un autre côté, notre début de match n'était pas suffisant, ils étaient meilleurs dans les duels. C'était mieux en seconde période, on a mieux oué au foot, donc c'est mérité qu'on soit revenu au score. On a tout fait pour marquer un deuxième but, mais ils ont aussi eu des occasions, le résultat est donc logique. Saint-Trond a des très bons joueurs, notamment entre les lignes. Je suis content qu'on ait pu émerger mentalement en seconde mi-temps. Ils jouent de manière très compacte et revenaient dans leur camp pour nous laisser la balle. C'est dur de jouer contre eux. On sait qu'Adingra a des qualités incroyables. Moris n'a pas eu beaucoup de ballons à prendre, Saint-Trond n'a pas eu tellement d'occasions. Je voulais apporter de la fraicheur avec les changements et les joueurs qui sont montés en ont apporté."