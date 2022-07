Karel Geraerts sur Gustaf Nilsson, le nouveau joueur de l'Union : "C'est un attaquant complet"

Ce jeudi, à la veille de la réception de Charleroi au Stade Marien, Gustaf Nilsson a mis les pieds pour la première fois au centre d'entraînement de l'Union, du côté de Lier.

Le grand Suédois de 25 ans, qui vient renforcer le secteur offensif des Bruxellois, est sélectionnable dès la rencontre de ce vendredi face à Charleroi. "Il a joué son dernier match ce lundi avec son ancienne équipe (NdlR : match nul avec Wehen Wiesbaden face à Dortmund II, avec un but à son actif) donc il est fit pour jouer, explique son nouvel entraîneur Karel Geraerts. Nous l'avons bien analysé. C'est un gars ouvert et positif. C'est un attaquant qui sait jouer en pivot et qui sait aussi partir dans la profondeur. Il est assez complet mais il devra avant tout découvrir le championnat belge. A lui de montrer ses qualités ici à l'Union."

L'arrivée de Gustaf Nilsson ne ferme cependant pas totalement la porte à un transfert dans le secteur offensif d'ici la fin du mercato. "C'est encore possible. C'est à la direction de faire des choix mais, oui, c'est possible."

Pour ce duel face aux Zèbres, Geraerts récupère Lapoussin mais la rencontre arrive trop tôt pour Kandouss (genou) et Machida (hanche).