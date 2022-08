Accueil ... ... Division 1A Union Saint-Gilloise L’Union retrouve le rôle d’outsider et elle adore ça Inexpérimentée et n’ayant rien à perdre, l’Union saint-gilloise revient un an en arrière. Sera-ce avec la même réussite ? Lecaillon Stéphane ©BELGA

C’est un vieux costume que l’Union ressort de l’armoire. Un peu poussiéreux, même. On ne parle pas de sa jaquette européenne, vieille de 58 ans (voir par ailleurs). Non. On...