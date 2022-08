"On joue au football pour ce genre de matches": les réactions après Union-Rangers

Dante Vanzeir : "On a joué un bon match, on a formé un bon bloc mais il va falloir rester concentré pour le match retour car cela va être difficile". A propos de son penalty. "Parfois tu marques, parfois tu rates, cela fait partie de la vie d'attaquant. Je suis très content avec ce but qui a pu aider l'équipe. Mais il faut rester concentré car il reste encore le match retour. "

Teddy Teuma : "Il fallait garder l'organisation pour concéder le moins possible. On a bien géré les transitions et pu mettre ce deuxième goal qui est salvateur". Avant d'enchainer sur le match retour. "Le match va être dur avec l'ambiance là-bas et la pression qu'ils vont mettre. Mais on joue au football pour ce genre de match et vivre des émotions. Je tiens à remercier d'ailleurs les supporters qui ont encore été incroyables ce mardi".

Anthony Moris : "Quelle incroyable ambiance malgré le fait que ce ne soit pas dans notre stade. On était moins expérimentés que les Rangers mais notre envie et notre détermination nous ont aidé à gagner le match ce soir. Le premier quart d'heure était difficile mais après on est bien rentré dans ce match. Une fois qu'on a su prendre nos marques, cela a tourné tout seul avec le résultat qu'on connait aujourd'hui".

Karel Geraerts, coach de l'Union : "Je pense que c'est un bon résultat où l'on a été très bien organisés face à une bonne équipe des Rangers. Il fallait jouer notre jeu vers l'avant et on l'a bien fait malgré un début de match difficile. On voulait fermer les cotés avec Tavernier notamment et on l'a très bien fait je pense. Vanzeir a beaucoup subi après ses penalties ratés la saison dernière, cela va lui faire du bien mentalement. Adingra s'est bien intégré dans l'équipe mais bravo à tous mes joueurs qui ont été bons ce mardi. Les supporters ont été magnifiques à Louvain. Cela va être difficile la semaine prochaine mais il faut d'abord penser à ce week-end car on a une rencontre importante face à Malines samedi".