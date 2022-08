Karel Geraerts après la victoire du match aller: "Nos chances ? Elles restent de 0 %"

Après six amicaux et trois matchs officiels, Karel Geraerts reste invaincu. Le nouvel entraîneur de l'Union osait-il rêver un tel baptême du feu européen, lui qui n'a enfilé la tenue de T1 que depuis quelques semaines ? S'il était heureux, il se voulait aussi prudent. "Je suis très fier de la performance de mon équipe. On a réalisé le match qu'on souhaitait : j'avais demandé aux gars d'avoir du respect pour les Rangers, mais aussi de chercher à gagner, comme toujours. On voulait bien jouer au football quand on avait le ballon et on l'a fait. Je n'oublie pas que 80 % de cette équipe jouait en D2 il y a deux ans. Mais on a montré que garder une bonne organisation reste une de nos grandes forces. Et on a su, en prime, sortir de bonnes combinaisons quand on avait le ballon. Je crois qu'on a bien bloqué leurs points forts."

Beaucoup d'éléments positifs, donc, mais aucune raison de s'enflammer, pour le T1, très calme après la rencontre. "Rien n'est décidé après ce match aller. Le verdict tombera mardi prochain. On est en bonne position, oui, mais aller défendre cet avantage à Ibrox, devant un public qui peut être magnifique, sera une grosse tâche. J'imagine que les Rangers sont déçus par ce match et vont être remonté pour mardi prochain. Nos chances ? Elles restent de 0 % avec des Rangers favoris qui joueront devant leur public."

Son équipe devra garder la tête froide, ne pas rater le match de samedi à Malines à cause de celui à Glasgow et répondre présent dans une semaine. "Quelle sera la tâche la plus difficile ? Garder tout le monde calme, relax et en forme. On peut prendre du plaisir avec les amis et la famille ce mardi soir, mais dès mercredi, à l'entraînement, c'est focus sur le match de samedi."

Si l'entraîneur n'aime pas trop analyser les cas individuels, il a fait une exception pour Dante Vanzeir, qui a effacé le penalty manqué de Bruges en transformant celui accordé ce mardi. "On a deux tireurs, Teddy (Teuma) et lui. Chaque semaine, le numéro un change. Mais on sait tous que sa dernière tentative était celle ratée contre le Club, alors dès mon premier jour comme T1, j'ai dit à Dante que le prochain pénalty serait pour lui et que j'avais confiance en lui. J'ai senti qu'il n'y avait aucun doute chez lui." À l'image de toute son équipe.

Van Bronckhorst : "Aucune chance en jouant de la sorte"

C'est un Giovanni Van Bronckhorst presque fataliste, qui a analysé un revers qu'il n'avait pas vu venir. "Je suis déçu par le contenu proposé par mon équipe", n'a pas caché l'entraîneur néerlandais des Rangers, qui a également regretté que le pénalty soit sifflé, même s'il n'a pas trop insisté sur ce point. "On a commis trop d'erreurs techniques inhabituelles. Si on réalise une performance semblable au retour, on n'aura aucune chance. On peut faire de belles choses dans notre stade, mais il y aura pas mal de choses à changer." Il espère récupérer Ryan Kent, qui a manqué aux Rangers mardi.