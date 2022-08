Vanzeir buteur sur penalty : "Je n’ai pas douté"

Quand l'arbitre a montré le point de penalty au milieu de la deuxième mi-temps, tous les regards se sont tournés vers Dante Vanzeir. L'attaquant, qui avait raté un penalty crucial dans la course au titre face au Club Bruges en playoffs, allait-il prendre ses responsabilités et placer l'Union sur du velours ? La réponse était un grand oui avec un contre-pied parfait de la part de l'attaquant de 24 ans. "Teddy Teuma devait le tirer mais vu qu'il avait déjà marqué un but dans le match, le penalty était pour moi, explique Dante Vanzeir. J'avais confiance et je n'ai pas douté un seul instant. C'est un sentiment magnifique de marquer dans ce genre de match. Dans ma tête, je ne réalise pas encore d'avoir inscrit mon premier but dans une compétition européenne…"

Pour célébrer son goal, Vanzeir a couru vers le banc unioniste et a sauté dans les bras de Logan Bailly, l'entraîneur des gardiens de l'Union. "Nous avons beaucoup parlé de penaltys ces derniers jours lui et moi, explique-t-il. Il m'a donné beaucoup de conseils en m'expliquant par exemple comment un gardien réagit sur cette phase."

Quelques minutes après ce goal, l'attaquant aurait pu inscrire un deuxième but sur une belle action mais son tir a été dévié par le gardien adverse. "C'était une action qui s'est terminée après 50 mètres de sprint. C'était dur de faire le bon dernier geste, tout s'est passé très vite dans ma tête. Cela aurait pu être 3-0 mais le score de 2-0 est déjà pas mal. Nous avons montré que nous avions un collectif qui pouvait créer de belles choses même contre des équipes plus fortes."