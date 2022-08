"Certains joueurs ont manqué d’énergie et de grinta aujourd’hui": les réactions après Malines-Union

Christian Burgess : "On n’a pas bien démarré et on a été puni en fin de première mi-temps. Et le deuxième goal, malchanceux, nous a coupé les jambes. Le niveau général était insuffisant aujourd’hui. Il faudra se reposer et bien se préparer pour être prêts mardi."

Karel Geraerts : "Je n’aime pas perdre et encore moins de cette façon. A la mi-temps, j’ai dit à mes joueurs que c’était seulement 1-0 et donc qu’il y avait moyen de revenir. Et on prend deux bêtes buts après la pause qui nous coupent les jambes. Certains joueurs ont manqué d’énergie et de grinta aujourd’hui. Bien sûr que cette contre-performance va rester un peu dans nos têtes pour mardi en Ecosse mais on fera en sorte d’être prêt."