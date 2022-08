José Rodriguez, formé au Real Madrid, proche de l'Union

L'Espagnol de 27 ans, qui pouvait compter sur l’intérêt d’autres clubs belges mais aussi étrangers, a été charmé par le projet unioniste. En 2012, il était monté au jeu lors du match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et l’Ajax Amsterdam dans une équipe coachée par José Mourinho et avec Benzema, Ronaldo ou encore Kaka et Modric comme coéquipiers.

Ce jour-là, à 17 ans, il est devenu le plus jeune footballeur du Real Madrid à jouer un match de Ligue des Champions. Un record qui n'a, depuis, toujours pas été battu.

Rodriguez a ensuite pas mal bourlingué entre la Turquie (Galatasaray), l'Allemagne (Mainz), Israël (Maccabi Tel Aviv) ou encore les Pays-Bas (Fortuna Sittard). L'Espagnol apportera son expérience des compétitions européennes lui qui a joué en Ligue des Champions mais aussi en Europa League et en Conférence League.