"Les joueurs ont montré aujourd'hui qu'ils ont un grand coeur": toutes les réactions après la victoire de l'USG contre Courtrai

Van der Heyden: C'était important de gagner après une semaine compliquée. On sentait qu'on était fatigué physiquement et mentalement. Sur ma sortie sur blessure, j'ai ressenti une grosse douleur, je n'arrivais même pas à quitter le terrain, mais ce n'est pas trop grave. On est content de ramener les trois points.

Bruno: On a eu trop de respect en première mi-temps, on les a trop laissé jouer. On n'a pas été assez agressif. En deuxième mi-temps, on s'est un peu plus lâché, on s'est créé des occasions, mais ce n'est pas assez pour gagner ici. C'est important de bien commencer la saison, ça permet de pouvoir enchaîner les matchs sans pression. Je suis content d'avoir eu mes premières minutes, je me sens de mieux en mieux. Je fais tout mon possible pour aider l'équipe. J'avais fait une bonne saison personnelle en Turquie, mais c'était normal de revenir en Belgique quand j'ai reçu l'appel du coach.

Teuma: Je suis très content avec cette victoire. C'est mon premier but du pied droit en plus je pense, mais le plus important c'est la victoire. On a un petit goût amer pour le but concédé, on aurait pu garder le zéro derrière. Il faut tourner la page Rangers, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Maintenant on doit se concentrer sur le championnat et l'Europa League qui va arriver.

Geraerts: Le foot c'est 70% du mental et les joueurs ont montré aujourd'hui qu'ils ont un grand coeur et qu'ils veulent jouer ici. Boniface a montré qu'il avait du gabarit et qu'il était costaud, il peut garder un ballon, mais il faut encore qu'il trouve des automatismes avec les autres joueurs. Je suis très satisfait pour une première. Cette pause d'une semaine sans match peut nous faire perdre du rythme, mais je peux comprendre que les clubs belges qui jouent l'Europe doivent se concentrer là-dessus. C'est bien pour le foot belge. On pourra bien préparer le prochain match et les mois qui suivent.