Accueil ... ... Division 1A Union Saint-Gilloise Teuma puissance 20, Boniface convaincant, trop peu d'efficacité : ce qu'il faut retenir de la victoire de l'Union contre Courtrai Voici ce qu'il faut retenir de la victoire de l'Union face à Courtrai, au terme d'un match nettement dominé, mais remporté 2-1, seulement. Stephane Lecaillon ©BELGA

Teddy Teuma a signé un doublé qui porte à vingt le nombre de buts qu'il a inscrits pour l'Union depuis son arrivée à Bruxelles, en janvier 2019. Il s'agit de son premier doublé en D1, deux ans après celui inscrit en division 2... et, surtout, le premier but du pied droit de sa carrière. En ce début de saison, le capitaine des Jaune et...