Karel Geraerts après le tirage au sort de l'Europa League: "Dire que c'est possible de passer, je ne le ferai pas"

Le tirage au sort de la phase de groupes de l'Europa League a donné Braga, Union Berlin et Malmö comme adversaires pour l'Union.

Un tirage qui pourrait sembler abordable pour les hommes de Karel Geraerts qui ne veut cependant pas s'enflammer. "Je ne vais pas dire que nous avons une belle carte à jouer pour la deuxième place, a lancé le T1 unioniste quelques minutes après le tirage. Ce sont quand même de grosses équipes dans le groupe. Braga, par exemple, a une belle histoire et va chaque saison loin en Coupe d'Europe. L'Union Berlin vient de Division 2 et a de très bons supporters. Nous allons préparer ces matchs pour faire de bons résultats. Mais dire aujourd'hui que c'est possible de passer, je ne le ferai pas. Nous ne nous fixons pas d'autres objectifs que de jouer ces matchs pour les gagner."

Pour la rencontre de ce dimanche contre Anderlecht, Karel Geraerts ne pourra toujours pas compter sur Machida et Nilsson qui sont toujours blessés. L'incertitude plane encore autour de la présence d'Eckert.