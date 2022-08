Vanzeir a retrouvé le chemin du but: "Il y a toujours des périodes sans marquer"

Cela faisait dix matchs que Dante Vanzeir attendait cela. L'attaquant de 24 ans n'avait plus inscrit un but en championnat depuis le 24 avril et la première journée des Champions playoffs contre… Anderlecht. "En tant qu'attaquant, il y a toujours des périodes sans marquer, explique Vanzeir. Je suis très réaliste et très calme à ce sujet ; je sais que cela arrive toujours à un moment. C'était le cas ce dimanche et j'espère que cela va continuer comme cela. C'est toujours chouette de marquer, surtout contre Anderlecht. Mais je suis encore plus content avec la victoire. C'était important de continuer à gagner après Courtrai. J'espère qu'on est partis sur une belle série."

À quelques jours de la fin du mercato, le Belge devrait rester à l'Union. "Je ne peux pas l'affirmer à 100 %, mais, en ce moment, toute ma concentration est sur l'Union."