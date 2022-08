Victor Boniface a marqué les esprits: "Je veux aider l’Union à remporter le championnat"

Victor Boniface a inscrit son premier but avec sa nouvelle équipe.

Il y a deux semaines, contre Courtrai, Victor Boniface avait déjà impressionné les observateurs. Ce dimanche, face à Anderlecht, le Nigérian de 21 ans a passé un nouveau cap en réalisant un match plein avec son premier but pour ses nouvelles couleurs. "C'est un très chouette sentiment de marquer mon premier goal dans le derby", explique celui qui a eu besoin de moins de deux minutes pour ouvrir le score. "J'ai reçu un ballon, j'ai essayé de faire une passe, mais sans y arriver. Finalement, je décide de shooter et c'est rentré."

Si l'efficacité est sans aucun doute l'une de ses qualités, Boniface en compte plusieurs autres : solide dans les duels, il a aussi montré qu'il pouvait être rapide et assez technique balle au pied. "C'est difficile de parler de mes qualités… Beaucoup de personnes parlent de ma façon de jouer, donc ils savent mieux cela que moi. Je ne peux pas vraiment vous dire les domaines dans lesquels je suis bon… Fort comme Lukaku ? OK, ça, je suis d'accord (sourire)."

Arrivé au tout début du mois d'août en provenance de Bodo/Glimt pour la somme d'environ 2 millions d'euros, ce qui fait de lui le transfert entrant le plus cher de l'Union ("Je ne le savais pas…"), Victor Boniface a signé à Bruxelles pour remplacer numériquement Deniz Undav. L'Allemand, qui a inscrit 26 buts la saison dernière, sera certainement difficile à faire oublier… "Pour être honnête, je n'ai jamais vu d'images de lui, avance Boniface. Mais je vais aller voir sur Youtube. Bien sûr, j'ai entendu parler d'Undav, je sais qu'il a fait de grosses prestations avec l'Union puis qu'il a signé à Brighton. Cela doit être un exemple pour moi, je peux certainement apprendre de lui. Mon entente avec Vanzeir ? C'est un super gars. La relation est en train de se créer et on a pu voir sur le terrain que cela se passe bien entre nous."

Interrogé sur ses objectifs, Victor Boniface a montré qu'il ne manquait pas d'ambition. "Je n'ai pas d'objectifs personnels, je veux juste aider l'équipe à remporter le championnat. C'est pour cela que je suis venu à l'Union. Peu importe le nombre de buts que je marque tant que l'équipe gagne les rencontres. La concurrence ne me fait pas peur, je ferai simplement de mon mieux quand le coach me donnera l'opportunité de jouer."