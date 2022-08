Karel Geraerts rassure au sujet de possibles départs de l'Union : "Je suis persuadé que notre mercato est terminé"

Il ne devrait plus y avoir beaucoup de mouvements d'ici la fermeture du marché des transferts.

L'Union s'apprête à vivre un bel enchaînement de rencontres. Après sa victoire contre Anderlecht dimanche dernier, les Bruxellois se rendent ce mercredi à l'Antwerp avant de voyager jusqu'à Waregem dimanche prochain puis de prendre la route vers l'Allemagne pour y affronter l'Union Berlin la semaine prochaine.

Pour faire face à cet enchaînement de rencontres, la direction du club a recruté dix joueurs tout en faisant son possible pour éviter de trop gros départs. Pour Karel Geraerts, il ne devrait plus y avoir de mouvement d'ici la fin du mercato le 6 septembre. "Même s'il ne faut jamais dire jamais, je pense que le mercato est fini pour nous, avance le T1 unioniste. Nous n'avons pas l'idée de faire venir de nouveaux joueurs. Et c'est l'objectif du club de garder tout le monde à l'Union. Si je suis bien informé, personne ne va partir même s'il faut attendre la toute fin du marché des transferts. Mais je suis persuadé que notre mercato est terminé."

Pour ce déplacement au Bosuil, Geraerts ne pourra toujours pas compter sur Machida, qui soigne depuis longtemps une blessure aux adducteurs, et sur Nilsson qui souffre du pied.