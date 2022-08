Christian Burgess insulté par Jonathan Lardot durant Antwerp-Union? "L'arbitre m'a dit que j'étais le pire défenseur qu'il n'avait jamais vu"

Les Unionistes se sont incliné sur la pelouse du Great Old. Le score indiquait 4-1 à la mi-temps et le but de l'Union en seconde période n'aura rien changé. Les hommes de Karel Geraerts ont terminé la rencontre à neuf suite aux exclusions de Lazare et El Azzouzi.

Après la rencontre, Christian Burgess s'est arrêté au micro d'Eleven pour faire part d'une discussion qu'il a eue avec l'arbitre de la rencontre, Monsieur Jonathan Lardot.

"C'était un gros match qu'on devait jouer à onze. Et vous savez, quand tu entends l'arbitre te dire "Tu es le pire défenseur que je n'ai jamais vu", tu te demandes ce qu'il se passe dans sa tête. Il doit essayer de rester impartial et diriger le match d'une manière convenable.Ce n'est pas chouette à entendre quand tu joues au football et que tu veux être compétitif. Je confirme qu'il m'a dit ça. C'était en deuxième période quand nous n'étions plus que neuf. C'est ce que j'ai entendu de sa bouche. Je ne suis pas content", pestait le défenseur de l'Union.

"S'il a dit ça, c'est grave", commente Nordin Jbari, consultant en bord terrain. "C'est un arbitre qui est convenable normalement. Il faut lui demander. S'il a dit ça, c'est mal et c'est quelque chose qu'un joueur ne peut pas entendre". Philippe Albert allait dans le même sens que son collègue. "Il faut attendre la version de l'arbitre".