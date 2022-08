Guillaume François: "C'est déjà difficile de venir à l'Antwerp, alors si on fait des erreurs individuelles..."

Jean Butez : ‘’ On a été très efficace en première mi-temps en récupérant bien des ballons et en jouant rapidement. La carte rouge nous a bien aidés et ce n’est jamais évident de garder le rythme en deuxième mi-temps dans ces circonstances. La victoire est là et c’est le plus important. Encaisser deux goals, c’est toujours rageant c’est sûr. Nous avons bien démarré le championnat mais il faudra continuer comme cela pour la suite.’’

Guillaume François : ‘’ C’est déjà dur de venir jouer contre un Antwerp en pleine confiance mais si en plus on commet des erreurs individuelles, cela devient difficile. On a eu l’occasion d’ouvrir le score mais on ne l’a pas fait. Il y a eu beaucoup d’erreurs aujourd’hui. Mais il reste beaucoup de matchs et on a l’occasion de relever la tête dès ce dimanche. On était prêt et donc c’est dommage. Mon assist fait plaisir mais au bout du compte cela reste difficile avec la défaite.’’

Dante Vanzeir : ‘’C’était dur aujourd’hui et il y a aussi un peu de malchance. On a manqué d’agressivité ce qui a permis à l’Antwerp de marquer deux buts. Puis on réduit l’écart mais directement après il y a cette carte rouge et le penalty. On a bien réagi en deuxième mi-temps. On a eu quelques belles occasions donc c’est dommage.’’

Jelle Bataille : ’’On a vécu une première mi-temps presque parfaite avec un avantage de 4-1 et la carte rouge de l’Union. La deuxième mi-temps était déjà jouée et on pensait déjà à dimanche. On a tout de même bien réagi après le 2-1 et on a su recreuser l’écart. 18 sur 18 c’est bien mais rien n’est fait et il faut continuer comme cela. On verra par la suite.’’

Karel Geraerts : ‘’Je n’ai encore vu aucune image mais le VAR a été très actif en tout cas aujourd’hui... J’ai juste dit à l’arbitre que les joueurs étaient énervés. Je suis surtout énervé sur mes joueurs pour la première mi-temps de ce soir. C’était 4-2 à la mi-temps mais à aucun moment l’Antwerp a été meilleur que nous. Le premier quart d’heure, on a eu les meilleures occasions pour mettre le 0-1 puis on a donné deux buts à l’Antwerp. Collectivement, nous avons été bons mais individuellement on a offert des cadeaux et je l’ai dit à mes joueurs. Les erreurs font partie du foot et ce soir ce n’était pas notre soir.’’

Vincent Janssen : ‘’C’était une bonne soirée avec le 4-1 à la mi-temps. C’était un peu moins bon en deuxième m-temps un peu comme à La Gantoise mais le score était déjà acquis. J’ai l’habitude de mettre des goals comme cela en utilisant mon physique. Mon association avec Frey ? Peu m’importe, le plus important est le 18/18 et la bonne forme que nous avons pour le moment.’’

Mark Van Bommel : ‘’C’était un début de match avec deux bonnes équipes qui voulaient jouer au foot. Et on a su répondre à l’Union avec des bonnes transitions et de beaux goals. Il faut rester critique par rapport à la deuxième mi-temps où on a plus du tout joué. Mais au bout du compte, c’est un 18 sur 18. L’atmosphère générale est exceptionnelle avec une ambiance et des supporters fantastiques.