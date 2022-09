Karel Geraerts nourrissait des regrets après la défaite contre Anvers: "On leur a offert des cadeaux"

Soirée difficile pour Karel Geraerts, ce mercredi au Bosuil où l'Union SG a concédé sa deuxième défaite de la saison en championnat (4-2). "C'est difficile de parler après une telle défaite", soufflait l'entraîneur des Unionistes après avoir félicité son homologue Mark Van Bommel. "Je trouve qu'on est bien entré dans ce match et on s'est d'ailleurs créé des possibilités avant les deux premiers buts anversois. On aurait sans doute dû mieux faire et tuer ces actions, ce que l'on n'a pas réussi à faire malheureusement." Cela aurait évidemment complètement changé la physionomie du match, mais il est trop tard pour les regrets. "On a encore vu ce soir que l'Antwerp possède un effectif avec énormément de qualités et, surtout, que c'est une équipe très bien organisée. Ils ont su tuer leurs actions…"

Il faut aussi dire que la défense bruxelloise n'a pas toujours été irréprochable - ce qui n'est pas tout à fait nouveau cette saison -, c'est le moins que l'on puisse dire. "On a commis des erreurs individuelles, c'étaient clairement des buts évitables. On leur a offert des cadeaux."

"Le VAR a été très actif"

Mais malgré la déception, Karel Geraerts retenait aussi du positif. "Même à dix contre onze, puis à neuf, mes joueurs ont continué d'essayer de jouer au football. Et je suis fier de ça. Je les félicite."

Et de rester très fair-play par rapport aux deux exclusions qui ont plombé son équipe : "A l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore revu les images, donc je ne peux pas me prononcer. Si les décisions de l'assistance vidéo sont bonnes, tant mieux. Le VAR a en tout cas été très actif ce soir, et pas en notre faveur. Cela arrive, c'est le football. C'était l'inverse dimanche passé contre Anderlecht…"