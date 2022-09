L'Unioniste Marcel Lewis devrait rejoindre Vincent Kompany à Burnley

Le joueur de 20 ans ne faisait plus partie du groupe de Karel Geraerts.

Un nouveau joueur de Pro League devrait rejoindre Burnley, la nouvelle équipe de Vincent Kompany en Championship (D2 anglaise) : Marcel Lewis, arrivé il y a un peu plus d'un an à l'Union Saint-Gilloise, devrait quitter Bruxelles pour l'Angleterre. Il devrait signer un contrat de deux ans à Burnley, plus un en option.

Le joueur de 20 ans n'a jamais réussi à percer à l'Union. La saison dernière, il avait seulement reçu 90 minutes de temps de jeu en Coupe de Belgique contre Lebbeke et il n'avait fait aucune apparition en championnat. Lewis avait ensuite été prêté à Accrington Stanley, l'ancien club de Ross Sykes.

Cette saison, l'Anglais n'avait pas non plus reçu une seule minute de jeu.