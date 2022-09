Karel Geraerts avant l'entrée en lice de l'Union en Europa League: "Une équipe qui joue le top européen"

Les joueurs de l'Union Saint-Gilloise sont arrivés ce mercredi en fin de journée sur le sol allemand. Ce jeudi à 18h45, ils affronteront l'Union Berlin lors de la première journée de l'Europa League. Une équipe actuellement invaincue en Bundesliga avec trois victoires et deux matchs nuls. "C'est un adversaire avec des qualités d'une équipe moderne, explique Karel Geraerts, l'entraîneur de l'Union. Ils sont forts physiquement et ont beaucoup de volonté dans le jeu vers l'avant. C'est une équipe assez complète. L'Union Berlin joue le top dans le championnat allemand donc le top européen. Il faut avoir beaucoup de respect pour cette équipe qui jouera son premier match européen dans son stade ce qui va lui donner de l'énergie en plus."

Directement après leur arrivée à Berlin, les Bruxellois se sont entraînés sur la pelouse du stade qui sera sold-out ce jeudi.