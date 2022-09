José Rodriguez rêve d'affronter… José Mourinho avec l'Union: "Une relation forte avec lui"

Du haut de ses 27 ans et d'une carrière qui l'a déjà mené dans dix clubs, José Rodriguez sait ce que représente une campagne européenne. "Le club m'a recruté pour ça aussi : mon expérience", explique le médian axial espagnol formé au Real Madrid et qui pourrait vivre sa première titularisation pour l'Union puisque Lazare est suspendu. Celui qui reste le plus jeune joueur à avoir foulé une pelouse de Ligue des champions pour les Merengues, à 17 ans, contre l'Ajax (2012), a aussi disputé trois matchs de C1 avec le Galatasaray et dix-sept dans d'autres compétitions européennes. Il a justement croisé l'Union Berlin en Conference League avec le Maccabi Haïfa, la saison passée, pour deux défaites. "Je l'ai dit au 'mister' (NdlR : l'entraîneur) : c'est une équipe physique, agressive en perte de balle, qui va nous presser. Si on n'a pas de répondant à ce niveau, ils vont nous écraser."

Rodriguez est ambitieux : "Sans aucun doute, on doit viser la première ou la deuxième place du groupe. Si on garde l'humilité que l'équipe a montrée la saison passée, on peut aller loin en Europe."

Une compétition où il rêve de retrouver José Mourinho, celui qui l'a lancé. "J'avais une relation forte avec lui au Real. Quand on a affronté Tottenham avec le Maccabi, je me suis demandé s'il allait me reconnaître huit ans plus tard. Et il est venu vers moi avant le match et m'a sorti de l'échauffement pour une accolade, ça m'a fait plaisir. J'aurais voulu qu'on l'affronte ici en phase des groupes… mais ce n'est pas grave : on jouera la Roma au prochain tour."