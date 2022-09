Lynen revient sur sa soirée parfaite avec l’Union: “Le but ? Un sentiment extraordinaire”

Anthony Moris était euphorique en arrivant face à la presse à l’issue du match. En plus de son clean sheet, le gardien luxembourgeois savourait l’exploit réalisé par l’Union dans la capitale allemande.

"Je suis très fier de la prestation qui a été faite, avançait Moris. Chapeau au staff pour tout ce qu'il a mis en place car nous savions que nous allions tomber sur une très bonne équipe. Nous connaissions leurs faiblesses et nous avons su les exploiter car tous les joueurs étaient concernés par ce match qui s'annonçait difficile sur papier. Nous avons montré que l'équipe avait assez de maturité pour gagner ce genre de rencontre."

Une rencontre remportée grâce à un but inscrit par Senne Lynen en première période. Le milieu de terrain de 23 ans, qui est revenu cet été d’une grave blessure au genou, savourait ce moment, lui qui n’avait pas marqué depuis plus d’un an.

"Sur l'action du but, j'ai vu Boniface rentrer dans l'axe et Vanzeir faire un bon appel sur la gauche, analysait-il. J'ai ouvert à droite pour donner une autre solution et Victor m'a donné le ballon au meilleur moment. J'avais vu que le gardien avait laissé ouvert son premier poteau et j'ai marqué. C'était un sentiment extraordinaire d'autant que c'était juste devant le kop des supporters unionistes. Nous avons réussi à marquer dans un temps fort et avons travaillé comme des chiens en deuxième période pour tenir ce score."