Teddy Teuma après la défaite de l'Union: "On ne mérite pas de perdre aujourd'hui"

Vanzeir

: ‘’C’est dommage car on a eu beaucoup d’occasions. Et avec un peu de chance, ma balle qui sort ne sort pas et c’est un autre match. Mais bon, l’arbitre l’a vu et il faut l’accepter même si pour moi le ballon ne sort pas entièrement. Ce but dans les dernières minutes est vraiment dommage car ce n’est pas mérité pour Genk. Le match nul aurait été plus logique. Tout le monde était un peu fatigué mais on fait quand même un bon match aujourd’hui. Ce sont des semaines courtes avec notamment les rencontres européennes et celle ce jeudi à Louvain. Je pense que je dois marquer pour retrouver la confiance et c’est dommage mes occasions manquées.’’

Teuma : ''On ne mérite pas de perdre aujourd'hui mais on concède deux stupides goals. On doit apprendre de ces matchs-là. On a eu, selon moi, plus de situations qu'eux mais on n'a pas été assez tueur devant le but. Et contre des équipes comme cela, tu sais que tu le paies souvent cash. La défense en zone sur corner ? On défend comme cela et on ne changera pas. A nous simplement de nous améliorer pour que ce genre de goal n'arrive plus. Je n'ai pas senti de réelle fatigue et cela aurait été bien de gagner car c'est toujours plus facile de récupérer physiquement et mentalement en gagnant.''

Trésor : "Cette victoire est très importante et surtout le moment à la fin auquel on marque. La deuxième mi-temps a été compliquée mais très heureux d'être décisif. On a mis beaucoup d'énergie en première mi-temps et donc c'était compliqué en deuxième mi-temps de choisir les moments de pressing. L'Union a su elle mettre plus de pression. L'énergie qu'on met dans les matchs est bonne et on est plus constant cette saison. La forme est positive et cela fait du bien. Les statistiques sont bonnes mais ce n'est pas pour autant que je pense à une potentielle sélection. Le plus important pour moi est de prendre les minutes en étant sur le terrain chaque week-end.''

Heynen : ''On a joué plus bas en deuxième mi-temps mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être parce qu'on menait. On doit en tout cas mieux gérer les transitions mais je suis content avec les trois points aujourd'hui. On est dans une bonne dynamique. L'objectif est de finir dans le top 4 pour la fin de saison. Mais on va regarder semaine après semaine pour essayer de s'améliorer. Je suis heureux d'être dans la présélection mais cela ne trotte pas dans ma tête étant donné qu'elle est très large.''

Paintsil : ''Très heureux d'être l'homme du match. J'ai senti malheureusement une gêne à la cuisse et je ne voulais pas prendre de risques. C'était un match avec plein d'émotions et on est content avec ce but tardif de Samatta. Le goal que j'ai marqué, je sais que Hrosovsky va me la mettre là et du coup j'ai directement été dans l'espace.''

Geraerts : ''Ce but sur phase arrêtée fait mal. En deuxième mi-temps, il n'y avait que nous sur le terrain je pense. Bien sûr, on était obligé d'attaquer vu le score qui n'était pas en notre faveur. Il faut marquer au bon moment et on a raté le coche à la fin et on ne mérite pas cela aujourd'hui. Je dois revoir le match mais le coté droit de Genk a fait mal mais on leur a aussi fait mal avec notre côté droit. Il faut donner la confiance à Vanzeir et on va continuer notre travail pour qu'il reprenne confiance. On a beaucoup de choix sur le front de l'attaque et je n'hésiterais pas à prendre mes responsabilités s'il le faut pour les matchs suivants. Cela fait mal mentalement mais je suis content avec la mentalité affichée aujourd'hui, surtout lorsque les matchs s'enchainent comme cela.''