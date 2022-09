L'Union prépare le match contre Malmö sans Nieuwkoop, blessé

Deuxième match d'Europa League pour l'Union, ce jeudi, avec une nouvelle rencontre "à domicile" contre Malmö. En cette veille de match, l'équipe de Karel Geraerts s'est entraînée sous la pluie, à Den Dreef, ce matin.

Comme on pouvait s'en douter, Bart Nieuwkoop n'était pas présent à cette séance. Sorti blessé dès la 20e minute de jeu après une accélération dimanche contre Genk, l'ailier droit néerlandais ne sera pas de la partie ce jeudi, c'est déjà certain. Et la suite? On en saura plus sur le coup de midi, avec la conférence de presse de Karel Geraerts, mais on peut craindre une longue absence pour l'ancien joueur de Feyenoord.

Outre Nieuwkoop, Machida - qui n'est pas inscrit sur la liste UEFA de l'Union - n'était pas présent non plus, toujours blessé. On verra ce jeudi comment Geraerts articule son onze en l'absence du Néerlandais. Et, également, s'il laisse Vanzeir, en manque de réussite ces dernières semaines, au repos.