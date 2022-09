Après le six sur six de l'Union, Teddy Teuma se montre ambitieux: "On peut rêver plus grand"

Teddy Teuma avait le sourire du capitaine fier de ses troupes à l’issue de la rencontre. Mais toujours perfectionniste, le Maltais voulait aussi parler du négatif après cette belle victoire.

"Je suis très content car ce six points sur six nous permet de faire un départ assez parfait, explique-t-il. Mais je si je devais chercher le point négatif, ce sont les deux buts qu'on concède. Il faut être plus disciplinés car on se met en difficulté tout seul alors que l'adversaire n'a que très peu d'occasions. Mentalement, c'est toujours dur de devoir courir après le score. A nous d'apprendre à rectifier ce genre de choses. Nous ne concédons pas beaucoup d'occasions mais cela se paye à chaque fois cash."

Le joueur de 28 ans est aussi revenu sur sa performance individuelle avec un superbe assist et un tout aussi beau but qui a permis à son équipe de se diriger vers la victoire. "J'étais en forme mais je suis surtout content que ces deux situations de jeu nous ont permis de revenir dans le match. Le football se joue dans les têtes et cela a été deux buts décisifs pour la suite de la rencontre. Je suis fier d'avoir pu aider l'équipe."

Leaders de leur groupe à égalité de points avec Braga, les Unionistes ont tout en mains pour terminer dans le Top 2 voire même le Top 3 qui donne accès à la Conférence League. "On bascule du bon côté avec cette victoire, lance Teuma. On peut rêver plus grand et envisager la suite en prenant du plaisir. Mais il ne faut pas s'enflammer en disant qu'on est déjà qualifiés car il reste quatre matchs. On se donne juste un peu de confort pour rêver."

Désormais, les regards sont tournés vers le déplacement à Eupen ce dimanche à 16h. "On joue l'Europe grâce à des victoires contre des équipes comme Eupen ou Courtrai la saison dernière. Il faut respecter ces clubs et se remettre très vite en mode championnat pour rester dans le haut du tableau de la Pro League et peut-être pouvoir vivre encore ces matchs européens la saison prochaine."