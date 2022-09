Un PV de la police pour Moris après son altercation avec les fans eupenois ? "Choqué par ce qui s'est dit en tribunes"

La fatigue était bien visible dans le camp unioniste. Malgré cela, l'équipe de Geraerts a retrouvé les ressources nécessaires pour accrocher sa cinquième victoire de la saison. "Plus le match avançait, plus cela devenait compliqué physiquement, explique Anthony Moris. On voit qu'on donne de l'énergie tous les trois jours et que notre système de jeu nous impose beaucoup de courses. Il fallait composer avec cela et avec le fait que ce n'est pas le déplacement le plus sexy. Le but encaissé est dommage mais la réaction a été bonne. Nous avons eu le mérite de ne pas avoir lâché."

Avec ces trois points, l'Union reste solidement accrochée dans le haut du classement avant de se déplacer à OHL, quatrième, après la trêve internationale. "Nous faisons mathématiquement une belle opération au classement. Nous sommes dans le bon tempo et nous savons que nous ne serons pas premiers toute la saison comme l'année dernière. Mais on reste en haut et c'est le plus important de rester dans le bon wagon avec ce genre de victoires."

Au coup de sifflet final, Anthony Moris a connu une mésaventure avec les fans eupenois qui l'ont sifflé toute la rencontre et l'ont chauffé… avec une réponse du portier luxembourgeois qui pourrait recevoir un P.-V. de la police pour sa réaction. "Je sais ce que c'est d'encaisser un but à la dernière seconde par ta faute. Je suis donc allé voir le gardien adverse puis il y a eu des choses qui ne doivent pas arriver des tribunes. Je suis triste et choqué d'entendre des insultes et de voir des gestes déplacés. Ma réaction n'a pas été la meilleure mais nous sommes des êtres humains et c'est logique d'être touché par ce qui se dit. Je suis heureux de jouer à l'Union devant des supporters montrant le bon exemple à chaque match."