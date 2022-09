Eckert, absent pour une longue durée ?

La fatigue et l'enchaînement des matchs ont eu quelques conséquences sur les corps unionistes, plutôt épargnés la saison passée : il n'y avait pas Nieuwkoop, Machida, mais également pas Vanzeir et Eckert Ayensa dans le noyau, ce dimanche. "J'espère récupérer Nieuwkoop et Dante pour la reprise à OHL", souffle Karel Geraerts. "Mais pour Dennis (Eckert), par contre, touché au genou jeudi passé, ce sera peut-être plus compliqué que prévu. On verra la semaine prochaine après d'autres examens."