Teuma, le patron décisif de l'Union saint-gilloise: "Il prend l'équipe en main"

Avec deux buts qui ont donné deux victoires lors des deux derniers matchs, Victor Boniface a pris toute la lumière ces derniers jours à l’Union. Un cran plus bas, Teddy Teuma s’est montré encore plus décisif que le Nigérian avec trois assists et un but en l’espace d’une semaine. Le capitaine a pris...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous