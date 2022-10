A Louvain, Dante Vanzeir a retrouvé le chemin des filets avec l'Union : "Une crise de confiance ? Non, je crois en moi"

"Dante est un joueur avec des qualités spécifiques. Il a marqué à un moment important et on sait qu’on peut compter sur lui." A l’issue de la rencontre, Karel Geraerts se montrait satisfait de la prestation de son attaquant, buteur pour la deuxième fois en championnat après son goal face à Anderlecht. Celui qui n’a pas toujours fait les bons choix et a connu une rencontre frustrante a dû attendre un magnifique assist d’Adingra pour sauver son match. Un but qu'il a inscrit "à domicile" puisqu'il habite Louvain. "Mais je ne suis pas venu à vélo cette fois car je pensais qu'il allait pleuvoir", sourit Dante Vanzeir. Ce but me fait du bien d’autant qu’il tombe après un petit moment sur la touche à cause d’une blessure. Une crise de confiance ? Non, il n’y a aucun problème. Je crois en moi et en l’équipe. Je sais que les buts vont finir par venir, je ne suis pas stressé avec cela. La trêve m’a permis d’un peu me reposer et de revenir au top physiquement."

Semaine après semaine l’Union surprend son monde avec un six sur six en Europa League mais aussi une belle troisième place en championnat. Une position difficile à imaginer en début de saison vu les nombreux changements dans le staff et dans le groupe. "Nous montons en puissance, avance Vanzeir. Des nouveaux joueurs sont arrivés et il a fallu prendre le temps de se comprendre sur le terrain. Nous commençons à trouver les automatismes entre nous, j’espère que cela va continuer comme cela."

Les matchs vont désormais s’enchaîner avec un déplacement à Braga jeudi puis la réception du Cercle Bruges en fin de week-end prochain. "Il faut continuer sur cet élan et essayer de tout donner à chaque match. Braga est sûrement la meilleure équipe de notre groupe, ce sera donc un gros challenge mais nous sommes prêt pour aller chercher la victoire. Nous n’avons pas de pression, il suffira de continuer sur le bel enthousiasme qui entoure l’équipe."