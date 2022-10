Karel Geraerts joue la prudence: "On a tous les deux six points, mais Braga est le favori"

Après le six sur six initial, l'Union Saint-Gilloise se rend à Braga ce jeudi pour disputer un match aller qui pourrait lui ouvrir à 90% les portes du prochain tour de cette Ligue Europa. Le chemin est encore long, mais le sans faute initial permet au vice-champion de Belgique de rêver. Mais son entraineur, Karel Geraerts, reste prudent.

Karel, le six sur six réalisé par les deux équipes peut-il permettre de voir ce match comme une "finale aller"?

"Ok, on a tous les deux réalisé un sans-faute, mais je suis quasiment sûr que rien ne sera décidé après le match de ce jeudi. Il y aura encore trois matchs après. C'est un match important pour les deux clubs, mais c'est tout."

À quel style d'opposition vous attendez-vous?

"Braga est une équipe qui joue au football, qui met beaucoup de vitesse, a un haut niveau technique et de bons joueurs. Il est deuxième du championnat actuellement et est un grand club au Portugal, possède une grande histoire. Chaque saison, Braga va loin en Coupe d’Europe et possède donc de l’expérience. Pour moi, c’est très clair: c’est Braga le favori à l'entame de ce match. Il faudra lui montrer beaucoup de respect. Pour nous, l'Europe reste une découverte. Je ne pense pas que la dernière défaite contre Porto (4-1) va les perturber. C’est une équipe qui sait gérer cette situation et voudra réagir après une défaite, montrer à ses supporters ce qu'elle vaut. »