Teuma après la nouvelle victoire de l'Union: "À l'image de ce qu'on fait depuis des années"

Teuma : "La performance d’aujourd’hui est à l’image de ce qu’on fait depuis des années maintenant. On essaie de toujours progresser et on est dans une belle phase de progression comme on l’a montré ce soir. On avait montré à l’Union Berlin qu’on était capable de ramener quelque chose face à des grosses équipes. La victoire d’aujourd’hui est méritée sur l’ensemble du match même si on a dû aller chercher la victoire dans les dernières minutes. La première mi-temps était tactique mais c’était prévu. On a plus poussé après le 1-0 ce qui fait qu’on a égalisé. Et après avec un peu de réussite on arrache la victoire. Les buts de Nilsson aujourd’hui prouvent qu’on a un groupe étoffé et avec de la qualité. Je suis très content pour lui. Il faut profiter de ce genre de moment avant de penser au match de dimanche. On fait de très belles choses et il faut continuer à progresser."

Nilsson : "Monter pour mettre la tête ? Non en football tu ne peux pas jouer que de la tête ! Je suis vraiment heureux d’avoir inscrit mes deux premiers goals en Coupe d’Europe et d’avoir donné la victoire à mon équipe. Les supporters étaient exceptionnels aujourd’hui et l’ambiance était vraiment incroyable ce soir."

Geraerts : "C’est un des plus beaux moments pour nous avec le scénario incroyable à la fin. La première mi-temps était assez fermée au contraire de la deuxième mi-temps. On prend un but assez rapide et c’est d’ailleurs après ce but qu’on a commencé à jouer avec beaucoup de possession, des mouvements et des occasions. Nilsson nous a bien aidé à la fin en plus donc c’est parfait. Peut-être que si on ne prend pas ce but on ne gagne pas ce match car cela nous a bien aidé à retrouver notre jeu. Braga ne jouait plus et on sentait qu’il y avait un coup à jouer. On a mieux joué et les occasions ont directement suivi."