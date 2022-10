Le président unioniste Alex Muzio est aux anges: "J’en rêvais"

C'est un Alex Muzio avec un énorme sourire aux lèvres qui quittait sa tribune, sur le coup de 23 heures, à Braga. Le président anglais de l'Union évaluait son niveau de plaisir à "dix sur dix. Je ne pourrais pas être plus heureux. Réaliser des victoires de la sorte, des come-backs comme ceux-là. J'ai des rêves, donc oui, je rêvais de quelque chose comme ça. Il faut continuer de la sorte, maintenant. On est qualifié pour le tour suivant, disons quasiment, à 99 %. Je me réjouis de voir un tel retour en Europe du club."

Geraerts : "Ambitieux"

Même bonheur chez son entraîneur, évidemment. "C'est le scénario d'un exploit magnifique, ce soir. On rêve tous de matchs où on marque à la fin de la sorte. Mais je pense que notre victoire est méritée. En fait, après le 1-0, Braga a plutôt défendu. C'est son droit, mais nous étions la seule équipe à réellement chercher la victoire, même si je n'oublie pas qu'Anthony Moris a sorti un gros arrêt à 1-0."

Voilà donc son équipe qui file vers le deuxième tour. "On va rester humble", poursuit Geraerts. "Je pense seulement au match de jeudi prochain contre ce même Braga… mais c'est vrai qu'on est dans une bonne position et qu'on doit se montrer ambitieux."

Et viser la première place, donc.