"Continuer à garder ce niveau de jeu": les réactions des Unionistes après leur victoire

Deman

: "On est déçus aujourd’hui. On n’a pas commencé le match de la meilleure manière qui soit avec ce goal rapide qu’on encaisse. L’Union est une équipe avec beaucoup de qualité et un bloc solide donc on s’est mis en difficulté. On s’est tout de même créé quelques occasions mais si tu ne les mets pas au fond, c’est difficile de revendiquer quelque chose. On a deux matchs très importants pour le maintien qui arrivent et il faudra les gagner."



Teuma : "Il fallait qu'on prenne les trois points aujourd'hui. On a vu que pas mal d'équipes qui ont fait un gros match européen se sont cassé la tête. On avait à cœur donc de prendre ce match de la meilleure manière et de montrer qu'on était prêt à lutter mentalement. Le goal encaissé est dû à un peu trop de relâchement avec le Cercle qui baissait la tête. Cela prouve qu'il faut rester concentré 90 minutes. On continue de s'améliorer et on a encore une grosse marge de progression. Il faudra d'ailleurs continuer à garder ce niveau de jeu si on veut enchaîner les victoires. On était focus sur ce match-ci et on va se mettre à travailler demain pour être prêt face à Braga jeudi."



Muslic : "C'est une grosse déception aujourd'hui car on méritait un point. On a eu deux grosses occasions pour revenir dans la partie. Le début de match n'était pas bon mais l'esprit était bien meilleur en deuxième mi-temps où on s'est battus pour revenir dans la partie. C'est dommage mais il faut se concentrer sur les deux prochains matchs face à Eupen et Seraing tout en gardant la mentalité d'aujourd'hui."



Geraerts : "Ce n'était pas un facile aujourd'hui et on s'y attendait. On a marqué assez rapidement donc ça c'est positif. Je suis content globalement de la prestation de mon équipe même si on s'est un peu relâchés sur la fin avec ce goal encaissé. On a été réalistes et les trois points sont là. Les joueurs doivent récupérer et demain on se concentrera sur la rencontre européenne face à Braga qui n'est pas moins ni plus importante qu'une autre rencontre."