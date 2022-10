L'USG va-t-il mieux gérer ses lendemains européens que Bruges contre le Cercle: suivez notre direct commenté à 21h

Après sa victoire inespérée contre Braga en Europe, l'USG reçoit cette fois le Cercle de Bruges. L'occasion pour les hommes de Karel Geraerts de réintégrer le top 4. En effet, les Bruxellois ont été éjectés des Champions Play-Off suite à la victoire de OHL. Après deux victoires de suite en championnat, il faudra voir comment les joueurs vont se sentir après une semaine européenne éprouvante autant physiquement et mentalement.

Après la remontada au Portugal, Geraerts avait été direct: "Les joueurs doivent profiter ce jeudi et vendredi avant de penser au match de dimanche. Ça ne veut pas dire sortir et faire les cons (sic), mais recharger les batteries. Je leur demande beaucoup mentalement, donc il faut profiter, sinon on sera mort dans quelques semaines et ce n'est pas le but."

De leur côté le Cercle voudra confirmer sa bonne forme après sa victoire contre Gand la semaine dernière.