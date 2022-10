Geraerts: "Un bulletin qui aurait fait plaisir à mes parents"

Que pourrait demander de plus Karel Geraerts, qui voit son équipe gagner encore et encore, en ce moment, malgré un calendrier chargé ? L'entraîneur de l'Union ne cesse de répéter son envie de remporter tous les matchs et la nécessité d'adopter la bonne approcher pour y parvenir : savourer chaque victoire et ne pas se projeter trop loin. "Je suis très fier de mon équipe", avance-t-il. "J'avais demandé aux joueurs de bien recharger les batteries après la victoire de Braga car je sais que ce n'était pas évident d'enchaîner. Et c'était le plus important : être prêt mentalement face à une équipe qui sait jouer et effectuer un bon pressing. Je le dis encore et encore à mes joueurs : je ne veux pas qu'ils regardent le calendrier des prochaines semaines sinon ils vont se perdre. Et je le répéterai dix fois encore. S'ils ne prennent pas match par match, ils seront morts mentalement."

La formule est bateau mais fonctionne, c'est certains. À l'image de ces trois succès en dix jours, contre Louvain, Braga et le Cercle. "Neuf sur neuf, c'est le maximum", résume le T1 unioniste. "Quand j'étais jeune et que je ramenais ça de l'école, mes parents étaient contents. C'est magnifique, l'équipe a pris beaucoup d'énergie positive sur le plan mental sur les différentes scènes avec ces victoires."

Et elle a plutôt maîtrisé ces trois matchs, même si les Brugeois auraient pu faire 2-2 avec un peu plus de réussite, dimanche, à cause d'une fin de match où le nouvel entraîneur, Miron Muslic, a tenté le tout pour le tout en faisant notamment monter le Japonais Ueda, qui a donné de l'air aux siens. "On avait marqué le 2-0 au bon moment", poursuit Geraerts, "mais on sentait un peu de fatigue ensuite, surtout face au bon pressing du Cercle. Il aurait fallu ressortir le ballon plus rapidement dans la profondeur plutôt que de vouloir trop jouer au football dans cette situation."

Dernier point de satisfaction, le retour de l'efficacité chez son attaquant numéro un, Dante Vanzeir. "J'ai toujours été à 100 % derrière lui. Il a un profil unique dans notre noyau et il est complémentaire avec Boniface. Ce n'est pas toujours facile pour un avant quand il n'y a pas de but ou d'assist, mais Dante n'est pas concentré sur ses statistiques."