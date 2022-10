Près de 200 000 téléspectateurs jeudi soir en Ligue Europa: l'Union fait mieux qu'Anderlecht sur la RTBF

Voilà un chiffre qui donnera peut-être à réfléchir, à la RTBF, où l'on a opté pour la diffusion d'Anderlecht lors des deux premières journées de Coupe d'Europe, avec un succès mitigé, plutôt que l'Union Saint-Gilloise, qui jouait à chaque fois à la même heure que les Mauves.

Jeudi passé, l'Union a eu droit à une diffusion en direct TV par le service public francophone pour la première fois de sa campagne de Ligue Europa, pour son match de 21h à Braga, alors que, contrairement aux deux premières journées donc, Anderlecht ne jouait pas au même moment (18h45): les vice-champions de Belgique ont rassemblé une audience moyenne de 192 428 téléspectateurs devant leur écran, selon le CIM, qui recense les audiences quotidiennes. À 18h45, il n'y avait "que" 168 455 téléspectateurs devant la chaîne publique pour Anderlecht - West Ham. Il ne faut pas oublier que les matchs de 18h45 rassemblent toujours moins que ceux de soirée, même s'il s'agit ici de l'affiche du groupe des Mauves.

Il n'empêche, l'Union a battu jeudi le "record" anderlechtois de cette campagne, fixé à 169 432 téléspectateurs pour Steaua Bucarest - Anderlecht qui s'était joué à 21 heures le 15 septembre. Le gros flop de cette première partie de campagne reste Anderlecht-Silkeborg qui, à 18h45 le 8 septembre n'avait atteint qu'une audience moyenne de 106 819 téléspectateurs, toujours selon le CIM.

Quelle décision pour les deux dernières journées?

Il y a fort à parier que West Ham - Anderlecht, programmé ce jeudi fera mieux que l'Union jeudi passé vu l'importance de la rencontre, la base de supporters plus large dont dispose le RSCA et le fait que la rencontre aura lieu à 21 heures. Mais le chiffre d'audience unioniste fera peut-être réfléchir la RTBF, qui avait choisi Anderlecht deux fois sur deux lorsque l'UEFA avait programmé les deux matchs des clubs bruxellois à la même heure. Le dilemme ne se présentera pas ce jeudi, puisque l'Union recevra Braga à 18h45, mais bien lors des deux dernières journées de ce premier tour de Coupe d'Europe, où Unionistes et Anderlechtois évolueront à nouveau au même moment. On verra alors si la RTBF donne toujours la préséance aux Mauves.