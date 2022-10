Teddy Teuma avant Union-Braga: "Notre équipe n'est pas encore arrivée à son apogée"

L'Union démarre la deuxième moitié de son premier tour européen, avec un quatrième match de poule de Ligue Europa qui la voit retrouver Braga, sept jours après avoir égalisé puis remporté la rencontre aller dans une fin de match folle qui a laissé des traces puisque l'adversaire portugais s'est ensuite incliné à domicile contre le modeste Chaves, dimanche.

Gare à la bête blessée, prévient Karel Geraerts, qui ne veut pas entendre parler de cette première place de groupe qui serait pourtant une quasi-réalité jeudi soir en cas de succès. "Je ne veux pas regarder la place finale, juste ce match-ci", prévient le T1. "Rien ne change pour moi ce jeudi sous prétexte qu'on sort d'un neuf sur neuf, désolé. On montera sur le terrain pour gagner, comme à chaque fois. Et on redémarre à 0-0. Braga est une très bonne équipe, très technique, qui vient d'enchaîner trois défaites. Donc on ne sait pas comment elle va réagir dans un moment pareil. Ils ont l'expérience de l'Europe et savent que chaque point compte. Voilà beaucoup de paramètres qui indiquent qu'il faudra être au top ce jeudi."

"On sera très attendu après notre phase aller"

Son capitaine, Teddy Teuma, ose se projeter un peu plus loin, lui. "Maintenant qu'on est là où on se trouve, on s'autorise à rêver. On a travaillé pour, on le mérite. Sans oublier d'où on vient, on peut se dire que l'objectif maintenant est de terminer à une des deux premières places de ce groupe (NdlR: la troisième est qualificative pour les barrages de Ligue Conference). La première ? On verra. Si on veut s'octroyer cette première place et grandir, alors il faudra le montrer demain."

Le capitaine a de l'expérience et sait que le 9 sur 9 de la phase aller est un superbe bilan qui présente une face cachée : "On va devoir conserver notre mentalité, c'est-à-dire regarder match après match, mais aussi continuer à élever notre niveau de jeu. On sera très attendu. L'Union ne sera peut-être plus la petite équipe annoncée en début de campagne. Contre Braga, je m'attends à une équipe revancharde, qui aura à cœur de montrer que c'est elle qui vient du chapeau 1, surtout après le scénario du match aller."

En attendant cette phase retour, Teuma est fier des siens : "C'est bien, on continue à nous améliorer, à grandir. Je ne pense pas qu'on soit arrivé à notre apogée. On est une équipe jeune et ambitieuse, c'est notre force. Rien n'est parfait, encore, il faut continuer à progresser, à élever notre niveau de jeu pour continuer cette épopée commencée il y a deux ou trois ans, maintenant." En empochant une qualification dès la quatrième journée de Coupe d'Europe, par exemple ?

Réponse jeudi pour Burgess

À noter qu’une décision sur la présence de Christian Burgess sera prise ce jeudi, seulement. Sorti blessé dimanche contre le Cercle, le défenseur central anglais a participé à la moitié de l’entraînement de ce mercredi. Guillaume François est bien prêt, lui.