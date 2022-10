"C'est incroyable, il n'y a que l'Union qui peut procurer de telles émotions": les réactions après Union-Braga

Moris

: "C'est incroyable, il n'y a que l'Union qui peut procurer de telles émotions. Il y avait une forte abnégation, une envie de ne pas perdre qui régnait dans le vestiaire à la mi-temps. Je pense que si une équipe devait s'imposer à la fin du match, c'était nous. On était partagés entre deux émotions à la fin, soit on jouait pour marquer, soit pour garder le résultat. Après une erreur, il faut savoir se relancer. J'en ai fait une, mais je tiens à remercier mes coéquipiers pour leur réaction."



Geraerts: "C'est un bon résultat vues les circonstances. On a fait des erreurs en première mi-temps, des erreurs qui ne peuvent pas arriver à ce niveau, mais le plus important est de réagir. Pour ça, il faut être fort mentalement. Je prends l'exemple de Moris qui fait une erreur, mais qui a été très bon en seconde période."



Vanzeir: "Le coach a fait un très bon boulot, il a fait quelques changements payants. Lapoussin est monté et nous sommes passés à quatre derrière. On avait plus de pression et on trouvait plus facilement des solutions dans notre jeu. C'était une soirée magnifique. Si on nous avait dit avant le début de l'Europa League qu'on aurait déjà 10 points, on aurait signé des deux mains. On va continuer à travailler pour rester premier du groupe."