Teddy Teuma prolonge jusqu’en 2025 à l’Union

Le capitaine de l’Union a signé pour un an de plus.

Sous contrat avec l'Union jusqu'en 2024, Teddy Teuma et son club discutaient d'une prolongation depuis un moment. Les deux parties sont tombées d'accord et le capitaine a signé un nouveau document le liant un an de plus.

L'international maltais devient ainsi le joueur le mieux payé du vestiaire… mais reste loin des standards des grands clubs belges.

L’Union s’évite ainsi la situation difficile d’un joueur arrivant tout doucement en fin de contrat. Teuma, 28 ans était sollicité cet été et renforce son histoire d’amour avec le club bruxellois où il est arrivé en janvier 2019.