Audiences TV: ici aussi, Anderlecht se classe derrière l'Union

Est-ce le signe du désamour des supporters mauves pour leur équipe voire, pire, d'un désintérêt? Les audiences d'Anderlecht en Coupe d'Europe sont une déception. Jeudi, alors qu'ils jouaient en prime time contre la tête de série du groupe, West Ham, les joueurs de Felice Mazzù n'ont rassemblé que 143 618 téléspectateurs* sur Tipik. C'est encore moins qu'au match aller (168 000) et, surtout, à nouveau moins que l'Union Saint-Gilloise face à Braga, qui jouait pourtant ce jeudi à 18h45, une tranche horaire généralement moins suivie que celle de 21 heures.

L'équipe de Karel Geraerts, qui évolue en Ligue Europa et pas en Ligue Conférence, a vu son audience moyenne atteindre les 167 754 téléspectateurs jeudi, soit moins que le match aller de la semaine précédénte (192 000).

Quelle décision dans deux semaines?

Comme pour les deux premières journées de poules, la RTBF devra poser un choix crucial, dans quinze jours, puisque Anderlecht-Bucarest et Malmö-Union Saint-Gilloise se disputeront tous deux jeudi 27 octobre à 18h45. Jusqu'ici, la RTBF n'avait pas souhaité retransmettre les deux équipes simultanément en télévision, mais renvoyé à deux reprises l'Union sur la plateforme Auvio, diffusant Anderlecht en direct sur Tipik. Quel choix posera-t-elle alors que l'Union disputera ce qui pourrait être le match de la qualification, voire de la première place du groupe et que le Sporting jouera ce qui ressemble déjà au match de la dernière chance ? Le même cas de figure se représentera une semaine plus tard avec Union-Berlin et Silkeborg-Anderlecht, tous deux prévus à 21h.

À noter que, côté flamand, Anderlecht a réussi jeudi un meilleur score sur Canvas (237 710) que l'Union sur Play 5 (190 907).

Bruges écrase la concurrence ici aussi

Tous ces totaux sont bien loin de ce que réalise Bruges, évidemment. L'excellent parcours des Blauw & Zwart en Ligue des champions offre de belles audiences à Club RTL et VTM. Mercredi, ils étaient 186 804 côté francophone et 408 657 côté flamand pour un match dont le coup d'envoi était pourtant donné à 18h45. Une semaine plus tôt, pour le match aller face à l'Atletico Madrid, qui démarrait à 21h, ils étaient là 231 609 et 568 361 amateurs de ballon rond devant leur TV.

* Tous ces chiffres sont les audiences moyennes, communiquées par le CIM.