Geraerts: "Tout doit être joué pour la victoire"

L'Union n'est toujours pas sortie de sa spirale positive. Invaincue depuis six rencontres, toutes compétitions confondues, l'équipe de Karel Geraerts se déplace ce dimanche soir (21 h) à Ostende avec comme objectif principal de rester solidement accrochée au top 4. "Certains disent que jouer à Ostende un dimanche soir n'est pas sexy, mais je le vois d'une manière différente, commente Geraerts. Nous allons jouer un match dans un beau stade, sur une super bonne pelouse et avec trois points à accrocher au bout."

C'est la mentalité des Bruxellois cette saison : peu importe la qualité de l'adversaire et l'affiche proposée, ils montent sur le terrain pour la gagne, comme cela a été le cas face à Braga et comme ce sera le cas trois jours plus tard à la Côte. "Durant la préparation d'avant-saison, j'ai été très clair avec le staff et les joueurs en leur disant que nous allions toujours jouer pour gagner, explique Karel Geraerts. Chaque match amical, match officiel, rencontre à l'entraînement ou tennis-foot doit être joué pour la victoire. En plus de cela, il faut réussir à prendre plaisir. Il faut toujours trouver un équilibre entre le travail tactique et les exercices plaisants pour garder le groupe en alerte."

Déjà assurée de passer l'hiver au chaud, en Europa League ou en Conference League, l'Union a les qualités pour viser haut en championnat. "La saison dernière, nous avons rêvé toute la saison et nous sommes passés tout près du titre", se souvient l'entraîneur des Bruxellois. "Rien n'est impossible. Il est encore trop tôt pour affirmer que nous allons faire la même saison. Il faut regarder match après match sans se perdre. Nous ne regarderons que nos idées, pas les autres équipes."

Face à Ostende, Karel Geraerts devrait pouvoir compter sur Burgess, sorti à la pause contre Braga.